荷里活影星Alec Baldwin拍戲疑道具槍意外走火　攝影指導中槍身亡

荷里活演員鮑德溫（Alec Baldwin）10月21日於美國新墨西哥州拍攝電影期間，意外用道具槍殺死42歲的攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins），並槍傷48歲的導演索薩（Joel Souza）。



聖菲縣警長辦公室的發言人表示，事發於當地時間約下午1時50分，當時正在博南薩溪牧場（Bonanza Creek Ranch）拍攝西部電影《Rust》。警長辦公室正在盤問現場人士，了解事發經過。暫時未有人被起訴。

哈欽斯被送往位於阿爾伯克基（Albuquerque）的新墨西哥州大學醫院，不過傷重不治。索薩則由救護車送往另外一間醫院，目前未知情況。

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鮑德溫從影數十年，曾憑電影《厄運急轉彎》（The Cooler）獲提名奧斯卡最佳男配角獎。他曾參演《摘星奇緣》（Notting Hill）和《無間道風雲》（The Departed）等電影。