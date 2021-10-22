艾力寶雲誤槍殺攝影師　拍戲弄假成真非首次　李小龍子死因成謎

美國知名演員艾力寶雲（Alec Baldwin）21日驚傳拍攝途中，不慎用道具槍誤殺女攝影指導，導演也被擊中鎖骨，釀成1死1傷悲劇，事實上，荷里活拍片時發生的死亡意外已不是第一次，李小龍的兒子李國豪以及美國男星強．艾瑞克．海克遜（Jon-Erik Hexum）也都是死於槍枝走火。



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美國著名模特兼演員強．艾瑞克．海克遜1984年10月拍攝電視劇《Cover Up》，某天休息時拿著一支.44麥格農手槍在玩俄羅斯輪盤，當時他以為槍裏沒有裝彈，就將槍口對準自己的頭部，扣下扳機，沒想到空包彈就這樣近距離集中頭蓋骨，頭骨碎裂導致腦內大出血，立刻被送醫急救，但6天後仍宣布死亡。

此外，李小龍的兒子李國豪也是死於這類意外，1993年他在拍攝美國電影《烏鴉》（The Crow），當時和另名演員對戲，對方拿著一支.44麥格農手槍，裏面裝着沒有彈頭的空包彈，站在遠處朝他射擊，沒想到該支手槍前一天有顆子彈卡在槍膛中，一發射空包彈卻意外把這顆實彈射了出去。

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李國豪被射中肚子，當場鮮血直流，劇組將他緊急送醫，但在搶救6小時後宣告不治，年僅28歲的生命畫下句點。

事後，對手戲演員稱不知道槍枝裏有實彈，道具管理者表示自己只負責保管手槍，裝彈是特技人員負責，但特技人員稱填裝的是空包彈，也因為缺乏有力證據，最後仍是未解之謎。

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