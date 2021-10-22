香港海關關長何珮珊評走私龍蝦　澳洲趁機問中國回應為何禁止進口

香港海關新任關長何珮珊10月21日上任後稱，走私澳洲龍蝦進入中國大陸，對中國國家安全構成威脅。澳洲趁機尋求中國回答，為何禁止澳洲龍蝦進口。



在中澳關係因5G網絡及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源問題陷入僵局後，澳洲龍蝦成為中國禁止進口的貨物之一。但牠仍然廣受中國大陸民眾歡迎。香港不受中國商務部貿易限制所規限，澳洲特別廣播服務公司（SBS）22日稱，有分析預測大部份進口香港的澳洲龍蝦，最終被運到中國大陸。

成為香港史上首位女性海關關長的何珮珊稱，她優先關注龍蝦的問題。她稱：「表面上，它只是走私龍蝦的問題。但這些（走私）活動是破壞我國對澳洲實施的貿易限制。」她又稱，打擊澳洲走私龍蝦，是維護中國對澳洲的貿易限制及國家安全工作。

圖為時任香港海關副關長何珮珊出席工作總結記者會。(洪嘉徽攝)

她的發言出現在澳洲駐瑞士日內瓦世界貿易組織（WTO）總部代表米納（George Mina）10月20日批評中國之後。米納20日在世貿組織一場針對中國貿易政策審議（Trade Policy Review）的聽證會上指控北京以政治考量為動機，針對澳洲採取貿易干擾措施。它們導致十多種貨品無法出口至中國，當中也包括龍蝦。

英國路透社22日稱，此前進口中國大陸的澳洲龍蝦1年總值5.27億美元，但在2020年11月5日中國海關總署宣布會就牠們加強檢查。澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）2021年10月22日在一份聲明中指出，此舉對該國龍蝦進口有重大影響。

提恩稱：「澳洲政府繼續尋求中國海關總署就此事提供進一步資料。」當他被問及有關何珮珊的言論時，他稱：「澳洲運到香港的岩龍蝦貿易是完全符合（進口地所屬國家）的要求。」