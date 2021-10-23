最後一次出席歐盟峰會　默克爾發出警告

10月22日，執政16年的德國總理默克爾（Angela Merkel）在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，對歐洲應對社會、移民和經濟挑戰的能力發出警告。這是默克爾任內最後一次峰會。



歐洲理事會主席米歇爾發文，對默克爾表示感謝：

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

10月22日，默克爾表示，「我現在正以總理的身份離開這個歐盟，目前的情況令我擔憂。」她警告道，「通過尊重和尋找共同解決方案的努力，我們已經克服了許多危機，但我們還有一系列未解決的問題。」

法媒10月22日文章稱，關於波蘭受到歐盟批評的包括司法獨立、媒體自由等法治議題，默克爾重申，她希望有一個更和平的辯論，呼籲雙方對話，並敦促歐盟對波蘭的歷史進行更多了解。她認為，相互尊重非常重要。

另外，默克爾警告道，在移民問題上，歐盟「總是受到來自外部的傷害」。文章指出，目前白俄羅斯被指控為報復歐盟的制裁，而偷運移民過境。

默克爾還對歐洲大陸的競爭力表示擔憂，特別是在人工智能等新技術方面。她遺憾地表示，「歐洲不是最具創新性的大陸，」 她的繼任者將有「重大項目」需要實施。