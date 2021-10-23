最後一次出席歐盟峰會　默克爾發出警告

10月22日，執政16年的德國總理默克爾（Angela Merkel）在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，對歐洲應對社會、移民和經濟挑戰的能力發出警告。這是默克爾任內最後一次峰會。
歐洲理事會主席米歇爾發文，對默克爾表示感謝：
You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021
Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.
Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa
10月22日，默克爾表示，「我現在正以總理的身份離開這個歐盟，目前的情況令我擔憂。」她警告道，「通過尊重和尋找共同解決方案的努力，我們已經克服了許多危機，但我們還有一系列未解決的問題。」
法媒10月22日文章稱，關於波蘭受到歐盟批評的包括司法獨立、媒體自由等法治議題，默克爾重申，她希望有一個更和平的辯論，呼籲雙方對話，並敦促歐盟對波蘭的歷史進行更多了解。她認為，相互尊重非常重要。
另外，默克爾警告道，在移民問題上，歐盟「總是受到來自外部的傷害」。文章指出，目前白俄羅斯被指控為報復歐盟的制裁，而偷運移民過境。
默克爾還對歐洲大陸的競爭力表示擔憂，特別是在人工智能等新技術方面。她遺憾地表示，「歐洲不是最具創新性的大陸，」 她的繼任者將有「重大項目」需要實施。