數萬大軍集結　緬軍計劃對緬北採取大行動

10月22日， 聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）在向聯合國提交其年度調查報告時指出，他得到情報，稱緬軍已將上萬人級別的兵力及重火力配置在緬北及緬甸西部邊境地區。他認為，緬軍此舉意味着內比都方面有可能會對聚集在兩處的反政府武裝採取集中行動。

安德魯斯指出，緬軍曾在2016年至2017年應對若開邦穆斯林（即「羅興亞人」）及其武裝時採取過類似部署。就近兩個月緬甸西北的戰事進展來說，緬軍大規模調動的跡象或許存在一定合理性。

此前，緬甸流亡政府「民族團結政府」首腦曼温凱丹（Mahn Win Khaing Than）已在9月7日呼籲所有名義上受「民族團結政府」節制的「民防軍」等組織向緬甸當局發動「總攻」。在緬甸民間甚至風傳有20萬大軍參與行動。但其中多數為民團組織，很多「民防軍」組織在社交網絡上宣布建立後，當天即被緬軍定點清除。

但也有跡象顯示，在緬甸西北的一些當局控制薄弱地區，緬軍開始陷於包圍。據緬甸反對派媒體《伊洛瓦底》披露，緬軍西北軍區前司令標丹（Pyo Thant）准將已在年10月4日以與前執政黨，「全國民主聯盟」人員接觸，試圖「謀叛」為名突然被軍政府逮捕。到10月中旬，亦有情報顯示，稱緬軍調集至少6個師、8個旅的兵力對緬甸西北採取圍剿，