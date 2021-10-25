澳洲昆士蘭小鎮變相「免費送地」促進基建　吸引香港人查詢

澳洲昆士蘭（Queensland）內陸小鎮Quilpie房屋短缺，當地議會因此推出資助民眾買地皮的計劃，希望吸引更多人建屋。計劃推出後首10天，除澳洲居民外，也有來自香港、印度、英國、新西蘭200多宗查詢。



反應很熱烈 港人都有興趣

Quilpie的計劃向民眾提供多達12,500澳元（約7.3萬港元）資助，這個金額相當於當地一塊1,000平方米地皮的價錢。

只有已在Quilpie買地、並準備興建房屋的澳洲公民或永久居民，才可申請這項資助。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）10月24日稱，Quilpie郡長Stuart McKenzie稱本來設想，如能因此有3至4幢新屋建成就好了、未來兩年能有5幢建成就是大成功，結果反應非常熱烈。計劃正式公布後首10天，當局接獲逾215宗查詢。

當局最初不敢寄望太高，應是因為那裏太冷清，實在不敢想像有多少人會被吸引，並且來自建屋與生活。

澳洲：圖為10月2日，澳洲昆士蘭內陸小鎮Quilpie一對準新人站在他們的地皮拍照。（AP）

官員幾乎成為「無殼蝸牛」

這位年僅30歲的郡長抵達此地時，也曾為住處煩惱，他最終在一個退休村落腳。

另一位面對同類問題的，是Quilpie地方政府（Council）總經理Justin Hancock。他2021年1月來此走馬上任。當地人口老化，還有他的親身經歷，啟發他構思出資協助民眾買地皮建屋的計劃。

他初來報到時，當地只有一個單位可供居住的，它位處退休村內。他履新後首6個月都是住在這裏。

「人氣」亟待提升 居民僅595人

Quilpie位於布里斯班（Brisbane）以西約1,000公里的內陸地區。SBS於24日稱，根據2016年人口普查資料，當地人口為595人。

這個小鎮有學校、郵局、免費開放的公眾泳池、24小時健身中心、高爾夫球場、草地滾球會、以及酒吧等設施。

Quilpie除面對房屋不足的問題，當地也有不少職位空缺有待填補。當地需要引入更多人才，包括護士、教師、屠夫、學徒及調酒師等。