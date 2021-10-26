被指「渣男」兼「查無此人」？小室圭統統不理　守諾迎娶真子公主

日本真子公主2021年10月26日下嫁平民小室圭，一拖再拖的婚期終於實現。小室圭除了負面新聞不斷，被貼上「渣男」標籤，外界對他所知有限。這位連維基百科網站都未為他「開戶口」的日本駙馬，一直默默付出，相隔3年終於守諾將公主娶回家，以行動說話。



日本ENCOUNT新聞網站2021年10月23日引述維基百科日本版編輯稱，小室圭尚未與真子成婚，他只是一般民眾和一個學生，沒特殊事蹟、家族也沒有名人，公司經過內部討論後，認為他不符合擁有維基百科介紹頁面的條件。

維基百科會在他正式成為真子的丈夫後，再討論是否為他建立頁面。

小室圭：圖為2021年9月27日，日本真子公主未婚夫小室圭從美國返回日本。闊別日本近四年，小室圭以一頭馬尾示人。這是他赴美進修以來首次回國。（AP）

小室圭本來的確只是一介平民，真子宣布與他訂婚後，這位跟她同樣出身名校國際基督教大學、在律師事務所實習、會拉小提琴，又曾勝出神奈川的藤澤市舉辦的代言人選舉的「海王子」外貌俊朗，本來挺有「觀眾緣」。

兩人2012年在大學邂逅，展開近10年的愛情長跑。兩人2017年9月宣布訂婚一同亮相，儼如一對璧人。這樣的故事加上公關宣傳，很易為民眾受落。

真子說當初被小室圭「陽光般燦爛的笑容」所吸引。小室圭當時回應道，真子一直像月亮一樣靜靜地看顧着他。兩人甜蜜互動羨煞旁人。不過這一美好印象，很快便被一堆黑材料「掩蓋」。

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與女勾肩搭背 「海王子」變海王？

日本媒體開始調查他的過往，結果找到小室圭在派對上狂歡的照片。相中他與女性相聚時有些姿態還頗為輕浮。這種「派對動物」形象與皇室形象格格不入，民眾對他的印象轉差，他因此被稱為「海王」和渣男等。

「海王」就是俗稱的「渣男」或「渣女」，指某人與很多人關係曖昧、以漁翁撤網方式「管理」感情關係的人。

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婆家「黑材料」所累 公主大婚叫停

導致兩人婚事受阻，主要原因應是小室圭的母親佳代的財政糾紛。她指拖欠前未婚夫逾400萬日圓，宮內廳其後宣布婚事延期。

小室圭父親在兒子10歲時自殺身亡，遺下兩母子生活捉襟見肘，惟小室圭能一直就讀學費不菲的私立學校，令人懷疑錢從何來。有指她是通過與富人交往獲得資助。

這位日本「皇室贅婿」，也亦被與真子結婚是另有所圖，或是貪圖她身份高貴，也可能覬覦她的嫁妝。曾一度與佳代訂婚的男子竹田稱，小室曾與一位財團千金拍拖，但在攀上真子這高枝後，便將千金小姐拋棄。

小室圭：日本真子公主與小室圭2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定在2018年11月結婚，但臨時因「準備不足」而延期。後來小室又要赴美留學，婚事再度押後。（VCG）

為愛被消音 小室圭赴美避風頭

身為公主的真子，「發聲」能力比未婚夫顯然更強。但身為「公主背後的男人」，小室圭或是受到一定程度壓力、想顧及真子感受，亦可能是不想與媒體及輿論陷入「泥漿摔角」，近乎從來沒就醜聞為自己辯解。背後有多無奈，大概只有他與真子才能體會。

小室圭在爭議聲中離開日本，到美國攻讀法律，在避風頭的同時，也努力裝備自己，縱使這被視為拋下真子一人面對一切。

在他等待2021年底出爐的考試結果之際，已被美國知名律師事務所Lowenstein Sandler取錄，傳年薪可達2000萬日圓。倘真子如傳聞所言在著名的紐約「大都會藝術博物館」擔任學藝員（相當於策展人），將來「公一份婆一份」，又不用備受日本舉國上下注視，能真正過上小倆口想要的生活，也不枉這些年流下的淚水與異地相思吧。

小室圭：圖為10月18日，日本真子公主的未婚夫小室圭從橫濱市的家出發，到東京元赤坂的赤坂御用地拜會真子的父母。（AP）

不被祝福又如何 小室如約而至

小室圭醜聞纏身，民眾也多不認可他，但真子仍於2020年11月發表公開信，指彼此心意沒有改變、婚姻對他們來說，是守護自己的心而活下去的必要選擇。到2021年4月，小室圭也發表公開信，表明自己希望迎娶真子的心意未變。小室圭亦在信中表達他解決財政糾紛的意願，令兩人結婚的事情有轉機。

小室與真子時隔3年，近日才首次見面。到赴美留學後便沒有見過真子的小室圭，10月18日到赤坂御所拜見準岳父文仁親王。小室圭是在9月27日從美國返回日本，之後按照防疫規定在住所隔離。

日本週刊FRIDAY引述宮內廳人員，描述兩人相隔3天再度會面時的情況：真子公主一聽到小室圭抵達的腳步聲，便淚流滿面趨前迎接，小室則向她深深鞠一躬，兩人「安靜地重逢」。短短數句寫下公主的思念與小室的自持，卻道不盡兩情繾綣。

相比起這一刻，什麼婚禮、「十二單」、「一時金」對這對有情人來說，早已不是一回事了。