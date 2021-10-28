朱克伯格夫婦被員工控告　涉性騷擾歧視兼強迫加班無「補水」

臉書（Facebook）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普麗西拉．陳（Priscilla Chan）被兩名員工起訴，指控他們性騷擾和歧視。



美國全國廣播公司（NBC）10月27日報道，兩名曾為朱克伯格和妻子普麗西拉．陳家族企業工作的員工，自曝受到歧視、性騷擾以及未被支付報酬等，對這對夫婦以及他們眾多家族企業實體提起兩項訴訟。起訴發生在9月29日，但直至10月26日才被外界獲悉。

兩項訴訟都將朱克伯格夫婦二人列為被告，指控他們未及時支付報酬，並聲稱朱克伯格的家族企業應對公司員工受到性騷擾和歧視負責。

報道提到，這兩起訴訟的原告是2017年1月至2019年3月期間於朱克伯格家擔任「家務主管」的人，以及2018年5月至2019年2月在為朱克伯格家族提供安全服務的Limitless Specialty Services公司中任職的米亞．金（Mia King）。

「家務主管」於一份35頁的訴狀中說，自己負責「監督和管理朱克伯格家族的各種財產」，有時「被迫」加班，且都沒有加班費。他還聲稱自己患有癲癇，仍然被迫做一些加重病情或構成危險的事情，如爬梯子或搬運重物，並稱自己遭到性騷擾和詆譭。

而米亞．金則在長達29頁的訴狀中稱自己遭受許多侮辱性的評價，以及有關她胸部的不當言論。此外，自己被迫加班，而且沒有得到相應報酬。

朱克伯格家族發言人拉波特（Ben LaBolt）批評了對朱克伯格的指控，並表示指控不可能得到證實。