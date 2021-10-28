韓國情報機構否定「金正恩有替身」說法　指其瘦20公斤健康無恙

朝鮮領導人金正恩屢遭傳出「有替身」的傳聞，在他明顯變瘦後，更有傳言指他有12個替身，韓國國家情報院10月28日否定有關說法，並指金正恩體重下降約20公斤，但無健康問題。



韓國國家情報院10月28日舉行閉門國政監查會，向國會情報委員會幹事透過有關消息，兩名幹事金炳基、河泰慶之後向傳媒轉述。

圖為朝鮮領導人金正恩10月11日在平壤講話。（AP）

韓聯社報道，據金炳基指，韓國國家情報院一直透過包括人工智能（AI）在內的科學技術，縝密分析金正恩的健康狀況，得出有關結論，情報院否定「金正恩替身」亮相公開場合的說法。

韓國國家情報院又報告稱，金正恩自今年以來公開亮相70天，較去年同期增加45%。報道指，值得關注的是，勞動黨會場不再掛上已故領導人金日成和金正日的照片，內部開始使用「金正恩主義」一詞，形容是金正恩開始建立獨自的思想體系。

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