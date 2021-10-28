艾力寶雲意外走火槍擊案　美國檢方稱不排除提刑事起訴

美國著名影星艾力寶雲（Alec Baldwin）拍攝電影《Rust》期間意外槍殺攝影師的事件，外界一直關注事件如何收場，美國新墨西哥州聖達菲縣（Santa Fe County）檢方10月26日表示，不排除會提出刑事起訴，指現時「沒有人被排除在外。」



《紐約時報》報道，地方檢察官卡馬克-阿爾特維斯（Mary Carmack-Altwies）表示「我們沒有排除任何事」，她又稱「目前所有事情包括刑事起訴，都是放在討論桌上。」

她表示，調查焦點放在彈道學（ballistics），以確定殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）的子彈類型，以及是誰將彈藥放入槍中。她稱案中劇組有大量數量的子彈，需要找出它們是什麼種類。

檢察官指案中是真槍

馬克-阿爾特維斯又稱，外界把事件中的槍形容為「道具槍」會造成誤導，令人誤解它不是真槍，她稱「這是正統的槍」。

在這次事件中，除了攝影師身亡，導演索薩（Joel Souza）也受傷。英國廣播公司（BBC）報道，據調查人員表示，這位導演肩膀內的「鉛製發射物」已經移除，似乎是實彈，已作為證據。

圖為10月23日，美國新墨西哥州阿爾伯克基，在槍擊意外中逝世的攝影指導Halyna Hutchins，舉辦了追思會。（Reuters）

找出3支槍500發彈藥

聖達菲縣（Santa Fe County）警長門多薩（Adan Mendoza）表示「我們懷疑有更多實彈在劇組中。」他稱實彈不應該在這情況出現，將找出它們為何在那裏，情況如何發生。

他稱，至目前為止，警方已找到600件證據，當中包括3支槍和500發彈藥，相信部份是實彈，另有空包彈等，部份證據已送至聯邦調查局（FBI）實驗室。

圖為10月22日，為於美國新密西哥新片《RUST》拍攝的片場。（Reuters）

這次事件始於艾力寶雲10月21日在拍攝電影《Rust》時，發生意外槍殺女攝影師的事件，導演也受傷。據外媒報道，艾力寶雲當時被告知手中的道具槍內，裝的僅是空包彈。由於艾力寶雲是這套電影的製片人，外界估計他難以擺脫法律責任，即使不遭刑事起訴，也恐怕將面對巨額民事賠償。

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