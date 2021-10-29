拜登宣布1.75萬億美元支出方案　較最初規模減半

據多名知情人士透露，拜登總統10月28日宣布1.75萬億美元的稅收和支出計劃的修訂框架，他預計該框架將獲得「所有」民主黨人的支持，這標誌着經過數月漫長且陷入僵局的談判有可能取得突破。



中國網媒金十數據10月29日報道，該框架的關鍵條款包括：

對歸屬股東利潤超10億美元的公司徵收15%的最低公司所得稅，對股票回購徵收1%的附加稅；

對年收入超過1000萬美元的人士額外徵收5%的稅，對年收入超過2500萬美元的人士額外徵收3%的稅；

對清潔能源和氣候項目撥款5550億美元；

撥款4000美元為3至4歲小童提供免費、全民學前教育；

撥出1500億美元用於建設「可負擔房屋」（affordable housing）。

其中一位知情人士說，白宮計劃詳細地細列出預計將在國會通過的具體政策，此前數周白宮一直在削減拜登的議程。

拜登是在最後一刻才赴國會說服黨友，隨即起前往意大利參加G20峰會，當中問題未有回答，意見分歧仍在。

拜登最近對國會民主黨議員稱，他認為他可達成一項1.75萬億至1.9萬億美元的支出計劃。

拜登最初提出的方案規模高達3.5萬億美元，28日最新提出的方案已縮減一半。它一直卡在國會，兩黨議員陸續討論出妥協版本。路透社稱，現在這些折衷案還會不會表決，前景亦不明。