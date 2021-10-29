Meta｜Facebook不止改名　擬推劃時代VR眼鏡　能感應用家表情

Facebook正在開發一個新的高端VR眼鏡，代號為Project Cambria。該公司在周四（10月28日）舉行的Connect會議上預告了該設備。它計劃在明年某個時候發布該頭盔。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）說，這將是一個獨立的「高端」產品，不同於該公司299美元的Quest 2眼鏡。它的價格也將高於該設備。



Cambria將包括目前在其他VR眼鏡上無法實現的功能。該設備中的新傳感器將允許你的虛擬化身保持目光接觸並反映你的面部表情。該公司表示，這將使與你進行虛擬互動的人能夠更好地了解你的感受。

該裝置的另一個重點是混合現實體驗。在新的傳感器和重建算法的幫助下，Facebook聲稱Cambria將有能力以深度和視角感來表現物理世界的物體。

Cambria還將採用新的光學器件，該公司稱這將提高視覺保真度。Facebook承諾明年將分享更多關於該VR眼鏡的細節。同時，它提到第三方開發者已經在為該設備開發體驗。

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新公司名稱取自希臘文Meta，帶有超越的意思▼▼▼

用家可透過VR設備在沉浸式體驗的空間內與人交流，這個空間則稱作「元宇宙」▼▼▼

Facebook、Instagram、WhatsApp或將擴展到虛擬實境▼▼▼

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