法媒稱中國擔憂阿富汗局勢　塔吉克邊境增設警察基地

阿富汗局勢漸趨平穩，對於相關態勢，外界頗為關注。據媒10月28日報道，由於對阿富汗塔利班政權控制極端組織的能力存有疑慮，中國將在塔吉克斯坦鄰近阿富汗邊界地點設立警察基地。



報道稱，設立基地顯示中國和塔吉克斯坦之間的安全合作已加強。報道援引「不願具名的」塔吉克斯坦國會發言人的話稱，塔吉克斯坦下議院已經批准在哥諾-巴達卡珊省（Gorno-Badakhshan）伊什卡希姆區（Ishkashim）建造基地的計劃。所有興建工程由中方出資，完工之後，基地將交給塔吉克（警方）使用。報道還稱，中國提供850萬美元協助建造這座基地。

對於這一動態，中國外交部予以回應。

中國外交部發言人汪文斌10月28日表示，「我不掌握你提到的情況。」

值得關注的是，10月25日，中國國務委員兼外長王毅在會見阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）時表示，「中方從不干涉阿內政，從不謀取私利，從不謀求勢力範圍，堅定奉行面向阿全體人民的友好政策，支持阿富汗穩局重建的努力。」

王毅還表示，希望並相信阿塔會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。