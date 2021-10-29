Meta｜FB改名轉運？行內有前科　蘋果搣甩「電腦」主攻智能手機

Facebook 10月28日宣布改名成為Meta，配合發展元宇宙的大計。這間科技巨企近日再捲進各種爭議，改名少不免給人有種想「轉運」或是「洗底」的感覺。其實過往不少公司都曾經改名，想要重新定位，問題是這種門面策略不一定有美好的結果。



改名不是罕見的情況。以電腦起家的蘋果公司（Apple Inc.）原名是蘋果電腦公司（Apple Computer Inc.），但隨公司業務愈來愈多元化，蘋果創辦人「教主」喬布斯（Steve Jobs）於2007年宣布公司改名，去掉「電腦」一詞，反映業務重心轉移至家居設備和電話。到了今日，iPhone佔蘋果公司的銷售額已經遠超Mac電腦。

另外一個同類例子就是Google。公司最為人熟悉的當然是Google互聯網搜尋引擎，但公司於2015年決定成立Alphabet公司，作為Google的母公司。Zinzin行政總裁Jay Jurisich解釋，他們明白到，從策略而言，將涉獵的所有業務從核心品牌分拆出來是很合理。

Facebook近年從私隱到假消息等問題醜聞不絕，改名或多或少可能也有「洗底」的意圖。賓夕法尼亞大學沃頓商學院市場學教授威廉斯（Patti Williams）稱，除了合併或戰略方向改變以外，品牌還會因為現有名字不太有效而改名。他提到，從產品層面和母品牌層面而言，現時對Facebook都有很多負面情緒，「他們明顯想推動這個新的戰略方向，說明他們不只是Facebook。」

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蘋果公司和Google都是成功的例子，但商業世界當然同樣有失敗的例子。2009年，消費電子產品零售商Radio Shack改名成為The Shack，但仍然避不過破產的命運。Tungsten Branding總裁戴維斯（Phil Davis）表示，Radio Shack需要成為一種不同的公司，而不只是改名，「如果你改名只是用來改變對話，那樣很少成功。如果你說我們轉移方向，就要真正有方向的轉移。」

有人說「唔怕生壞命，最怕改壞名」，公司名字如果改得差，效果自然未如理想。2012年，卡夫食品公司（Kraft Foods Inc.）分拆，其中經營全球小食商業的公司命名為億滋國際公司（Mondelez International Inc.）。原文的「Mondelez」是由意指「世界」的拉丁文「monde」和意指「美味」的「delēz」組成。不過很多品牌專家都感到困惑，其中Jurisich當時就說，這個名字「很弱、難記和難發音」。

Facebook是當代社交媒體的龍頭，如今公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）也想於元宇宙佔一席位。戴維斯認為，如果Facebook能夠成為元宇宙的同義詞，確實可能佔盡優勢。