習近平與約翰遜通話　稱希望英方全面客觀看待中國發展道路

中國國家主席習近平10月29日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電話，習近平提到中英關係機遇和挑戰並存，他希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度，並稱希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇。



據新華社報道，習近平指，當前新冠肺炎疫情起伏反覆，世界經濟艱難復蘇，中英關係機遇和挑戰並存。

習近平稱，中英應保持良好溝通，加強合作，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。他談到中英關係要發展好，互信是基礎，認知是前提，妥善處理分歧是關鍵，中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

圖為中國中央人才工作會議9月27日至28日在北京召開時，中國國家主席習近平出席會議並發表講話。（新華社）

習近平又指，中方歡迎英方對華出口更多優質產品，拓展醫療衛生、綠色發展、數碼經濟、金融、創新等領域合作，希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在華合作提供便利。

習近平並指，雙方應該以北京冬奧會為契機，加強體育合作和人文交流，雙方應該踐行真正的多邊主義，歡迎英方參與全球發展倡議，為落實聯合國2030年可持續發展議程注入動力。

圖為2021年10月20日，英國首相約翰遜離開位於倫敦的首相府。（AP）

新華社的報道指，約翰遜表示，非常珍視英國同中國的關係，贊同習近平對英中關係發展的意見，英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復蘇、伊朗核、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。

他稱，英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願為中方企業提供開放的營商環境。他指，英方願同中方共同努力，推動英中關係取得更大發展。