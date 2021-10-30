馬斯克日做19小時只睡5小時　Tesla股東心驚：是風險

【Elon Musk／Tesla／馬斯克／特斯拉】富豪投資人、Tesla主要股東Ron Baron 27日接受CNBC專訪時，表達自己對Tesla的看法，並指出執行長Elon Musk每日工作長達19小時、只睡5小時，擔憂這可能成為一大風險。



投資Tesla逾十年的Baron說，他從Tesla的投資進帳約60億美元，計劃至少未來十年繼續當Tesla的股東。Baron掌舵的同名公司Baron Capital目前握有將近600萬股Tesla股票，平均持股成本為42.88美元。到27日為止，Tesla股價已攻上1,000美元。

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Baron說：「我們為顧客賺進約540億美元獲利，其中約60億美元來自Tesla股票，早在七、八年前，這筆投資僅價值3.8億美元。」Baron Capital管理589億美元的資產。

Baron3月預測，Tesla股價將在未來十年攀升至2,000美元，在2024年達到1,500美元。不過，Baron Capital同月出脫180萬股Tesla股票，表示這是令人痛苦，但能降低風險的必要措施。

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Baron10月續賣4.1萬股Tesla股票，但他仍看好特拉，稱讚Elon Musk是辛勤工作、能激勵人心而且能力傑出的人。Baron也說，Tesla未來最大的風險，就是Elon Musk的健康狀況，「他每天只睡五小時、工作長達19小時，這麼短的（休息）時間，這是風險所在。」

他也說，雖然Elon Musk睡眠時間不足，但目前身體狀況良好，「希望他能長時間保持健康，他還有遠大的計畫需要執行。」

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