新冠肺炎｜美國情報部門溯源報告：可永遠無法確認病毒源頭

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭成為引致中國、美國及澳洲等國家發生爭議的焦點。美國情報部門10月29日公開一份報告提出一個發現，就是他們稱：人們將無法知道病毒首先是從動物來到人類身上，或是從中國武漢病毒研究所外泄。



美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence，ODNI）公開一份解禁的情報界分析疫情源頭報告。

美國4個情報部門在做出結論時，稱「低度相信」新冠病毒（SARS-Cov-2）是從動物傳到人類身上，以及第5個部門「中度相信」第一宗人類感染新冠病毒個案是發生在武漢病毒研究所。

此外有份草擬報告的高級官員稱，他們想讓公眾更加明白的是確定新型冠肺炎源頭的難度。一名官員向美聯社稱：「我們不認為，再多一或兩份報告就可讓人明白此事。」

圖為2021年2月3日，世界衛生組織的專家前往武漢病毒研究所考察。（路透社）

文中稱，武漢病毒研究所「之前有創造類似SARS的崁合體及組合體，但這個資訊不能就『新冠病毒是否由武漢病毒研究所以基因工程製造出來』提供洞見。」不過報告也引述一些學術期刊稱，「有些基因工程技術或令經改造的病毒難與自然的病毒區別開來。」

內文也補充稱，武漢病毒研究所有研究員在2019年11月需就呼吸系統問題求醫，「不能判斷為大流行的起源。」

美國總統拜登（Joe Biden）5月26日下令對病毒起源進行調查時間，以90天為限。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）8月25日稱拜登收到美國情報部門關於新冠病毒起源的報告和簡報。10月29日出爐的報告，是拜登8月所得報告的詳盡報告。

美國總統拜登5月26日發聲明，要求美國情報單位90天內完成新冠病毒起源報告。ODNI在10月29日發布的報告，是8月拜登收到的簡報的詳盡報告。（AP）

中國事先並不知情

「情報界認為，中國官員可能事先並不知道新冠病毒的存在，直到武漢病毒研究所的研究人員在確認人群中存在該病毒後將其分離出來。」

內文稱：「也就是說，如果大流行是因實驗室事故而出現的，他們可能在頭幾個月內並不知道此事。」

新冠肺炎COVID-19：圖為美國家衞生研究院提供的一幅沒標明日期的照片，相中是電子顯微鏡下的新冠病毒SARS-Cov-2。（AP）

病毒並非生化武器

報告亦指出，情報界判斷病毒不是生化武器。

內文稱，病毒可能不遲於2019年11月出現，並透過最初的爆發小規模暴露令人類受感染。

美國情報界亦認為，中國傳出首宗感染個案前，當地官員並非事先知道病毒的存在。至於疫情的源頭，情報界仍然有意見分歧，但判斷病毒不是用於成為生化武器，認為病毒沒有基因改造的跡象。

世衛專家組成員在1月中到訪武漢，調查新型冠狀病毒爆發源頭。（AP）

世界衛生組織（WHO）3月公布國際專家組赴武漢市進行新冠病毒溯源研究的報告全文。報告稱，新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」，「比較可能」或「非常可能」由蝙蝠經中間宿主引入人類，「可能」或「比較可能」由動物直接引入人類，也「可能」通過冷鏈食品引入人類。

美國和其他13個國家發表聯合聲明，對世衛組織國際專家組研究報告中的結論表示關切，並強調有必要進行「透明和獨立」的新冠病毒溯源調查。

中國多次否認新冠病毒源於武漢實驗室的理論。中國政府也多次表示，中國本着公開、負責任態度，第一時間向國際社會通報疫情訊息。