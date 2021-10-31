看懂日本眾議院選舉5個關鍵數字

日本國會第49屆眾議院選舉10月31日投票。在野黨企圖搶奪執政權之際，自由民主黨（自民黨）和公明黨定獲得過半數為決定勝負的目標。但倘執政聯盟未能贏得絕對穩定多數，或影響首相岸田文雄未來施政。



233

眾議院共465席。岸田文雄希望由自民黨與公明黨組成的執政聯盟能維持過半數的多數席位，即獲得233席。但個目標遠低於眾議院解散前自民黨擁有的276席。

第48屆眾議院解散前，公明黨有29席，加上自民黨，執政聯盟共305席。在野最大政黨立憲民主黨有110席，其他依次是擁有12席的共產黨、11席的維新會及8席的國民民主黨等。

261

某些民調顯示，執政聯盟或能奪絕對穩定多數的261席。這足以讓其獨佔國會所有常任委員會委員長的職位，並確保維持在每個委員會內的多數地位，從而輕鬆推動法案。

日本眾議院選舉：圖為10月30日，日本首相岸田文雄在東京與選民互動。（Reuters）

3

調查顯示，日本維新會的議員數量或增加3倍。共同社27日指，這個政黨在大本營關西以外的地區表現出色，料它會贏得在眾議院單獨提出法案所需的逾21個議席。《朝日新聞》也稱，日本維新會或贏得最多36個議席，成為眾議院第3大黨。

雖然日本維新會是在野黨，但它像自民黨一樣希望推進修憲和提升國防預算。

10%

日本眾議院解散前，女性議員佔眾議院議員總數的10%。

日本在世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）的全球性別差距報告中排第120名。路透社28日指，主要是因為日本政壇領導層女性人數有限。

自民黨派出33名女性候選人，佔該黨候選人總數的10%，而立憲民主黨則派出44名女性參選，佔候選人總數的18%。

日本眾議院選舉：圖為首相岸田文雄10月26日在東京講話。（AP）

54％

上屆、2017年眾議院選舉的投票率為54％，為戰後第二低。年輕選民的投票率特別低，20至24歲選民中，每10個人只有3個人投票。政黨因此把注意力放在年長一輩的選民身上。不過路透社29稱，在南部沖繩縣，自民黨對中國的強硬立場以及積極的安保政策，料能為它贏回年輕選民。

《讀賣新聞》29日稱，立憲民主黨聯同社會民主黨、共產黨、國民民主黨和令和新選組4個在野政黨，在210多個選區爭奪議席，約130個選區實際為執政聯盟候選人和在野聯盟候選人對決的擂台。

大選簡介

日本國會第49屆眾議院選舉19日正式啟動，各地方政府選委會開始受理候選人參選登記，然後31日投票和開票。為期12天的選戰有1,051名候選人參與，參選總人數創現行制度下、眾議院選舉中最少候選人的記錄。上一次最少候選人的眾議院選舉為2005年，當時1,131人參選。