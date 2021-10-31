G20峰會｜與會國家就北京冬奧會議題存在分歧

二十國集團（G20）領導人第16次峰會10月30日在羅馬開幕。新冠疫情、氣候變化和經濟復甦是這次峰會討論的主要議題。與會各國正就G20峰會公報最後內容進行溝通，但是，由於很多國家的關注重心是跨國貿易、氣候變化和合作防疫等重要議題，美國和加拿大推動的抵制北京冬奧會在此次G20峰會難獲廣泛支持。



根據美國政治新聞網站Politico報道，G20峰會公報文本涉及50多個議題，涵蓋反腐、疫情防控、應對氣候變化、打擊性別暴力、能源短缺等議題。與會各國目前達成的一個協議就是支持設定最低15%的全球企業稅。另外，峰會也支持對跨境腐敗「零容忍」，拒絕為腐敗資產及人員提供避難所。

就北京冬奧會而言，中國政府要求在公報中提到，北京冬奧會和殘奧會象徵着人類社會克服新冠肺炎疫情所展現出的韌性和團結。但是一及了解G20談判情況的外交官表示，美國和加拿大反對在公報中如此表述。

中國政府認為，所謂的「抵制北京冬奧會」實際上是在公然挑釁和反對國際奧委會、國際體育界和全球運動員，也是褻瀆奧林匹克精神、奧林匹克理想。

目前，俄羅斯總統普京已經確定將出席北京冬奧會。9月底，國際奧委會宣布，北京冬奧只對中國國內的觀眾開放，外國觀眾將無緣到場觀看賽事。至於拜登政府會不會推動抵制北京冬奧會，尚看接下來中美兩國元首的視像會晤。