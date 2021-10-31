日本東京電車持刀襲擊與縱火案1男中刀昏迷　另2節車廂遭噴灑鹽酸

位於日本東京都調布市、屬於於京王電鐵的京王線國領站一班列車疑似受襲，目擊者稱車廂內充滿煙霧及汽油味，以及稱有人持刀施襲。一名年約60多歲男子中刀陷入昏迷。現場消息稱，另外兩節車廂被人噴灑化學物。除了中刀男子，此案傳另有6至8人受傷。



事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客在車廂內慌張逃至另一方向。此外列車抵達國領站時未有立即開門，有些人自車窗逃出。

一名年約20多歲的男子被捕，但警方將施襲者身份保密，並稱在調查案件。

京王電鐵8時13分稱，京王線除了井之頭線，全部停駛。

東京消防廳資料顯示，31部消防車約在晚上8時1分接報到達國領站附近，應對一宗列車內起火的報告。消防廳稱，起火位置在第五節車廂。

此外另有報告指出，第一、二節車廂有人噴灑鹽酸，意味可能有更多人受傷。警視廳正在調查此事。整列電車有10節車廂。

不同日本媒體報道稱，案中傳有6至8人受傷。

《東京新聞》引述一名男子稱，他聽到砰的一聲後看到後方有煙霧及火焰。