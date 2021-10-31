萬聖節日本男扮《小丑》行兇　東京電車施襲17傷　1人中刀昏迷

位於日本東京都調布市、屬於於京王電鐵的京王線國領站一列車受襲，目擊者稱車廂內充滿煙霧及汽油味，以及稱有人用刀施襲。一名男性長者中刀昏迷。現場消息稱，另外兩節車廂被人噴灑鹽酸。案中疑兇已被捕。傷者人數增至17人。



涉嫌施襲男子年約24歲，警方將他的身份保密，並稱在調查案件。疑犯被捕後，被扣留在第二節車廂，其後他被警員押走。

警方在8時後接到報道電話，稱看到「有人在（車廂內）揮動一把刀」。

東京消防廳稱，車廂內發生火警，15人受傷。1名年約60至70多歲男子中刀並昏迷。

京王電鐵8時13分稱，京王線除了井之頭線，全部停駛。

東京消防廳資料顯示，31部消防車約在晚上8時1分接報到達國領站附近，應對一宗列車內起火的報告。消防廳稱，起火位置在第五節車廂。警方初步調查後指出，看來有人在車廂內點燃油品。

《東京新聞》引述一名男子稱，他聽到砰的一聲後看到後方有煙霧及火焰。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

▼日本網民在Twitter發文稱，疑犯所穿的是2019年美國電影《小丑》（Joker）主角的服裝。

▼疑犯被捕後，警員準備押解他離開：

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客在車廂內慌張逃至另一方向。此外列車抵達國領站時未有立即開門，有些人自車窗逃出。

此外另有報告指出，第一、二節車廂有人噴灑鹽酸，意味可能有更多人受傷。不過警視廳稱未確認此事，正在調查。整列電車有10節車廂。