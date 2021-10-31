萬聖節日本男扮《小丑》行兇　東京電車施襲17傷　1長者中刀昏迷

撰文：許懿安
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位於日本東京都調布市、屬於於京王電鐵的京王線國領站一列車受襲，目擊者稱車廂內充滿煙霧及汽油味，以及稱有人用刀施襲。一名男性長者中刀昏迷。現場消息稱，另外兩節車廂被人噴灑鹽酸。案中疑兇已被捕。傷者人數增至17人。

涉嫌施襲男子年約24歲，名為服部京太，並稱在調查案件。疑犯被捕後，被扣留在第二節車廂，其後他被警員押走。

他稱：「我想殺一個人，然後被判死刑。我想如我殺了兩個或更多人，我就會被判死刑。就像小田急線（發生在八月）的案件。」

警方在8時後接獲報警電話，稱看到「有人在（車廂內）揮動一把刀」。

除了17人受傷。1名年約60至70多歲男子在第八節車廂中刀。疑兇在第九節車廂被制伏。消防廳稱，起火位置在第五節車廂（疑兇應是一開始便在這裏縱火）。警方初步調查後指出，看來有人在車廂內點燃油品。

京王電鐵8時13分稱，京王線除了井之頭線，全部停駛。

東京消防廳資料顯示，31部消防車約在晚上8時1分接報到達國領站附近，應對一宗列車內起火的報告。

《東京新聞》引述一名男子稱，他聽到砰的一聲後看到後方有煙霧及火焰。

有人在按下緊急按鈕後，列車在國領站停下。大火被撲熄後，車內充滿汽油味及煙霧。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

▼日本網民在Twitter發文稱，疑犯所穿的與2019年美國電影《小丑》（Joker）主角戲服同款的服裝。

▼疑犯被捕後，警員準備押解他離開：

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

此外另有報告指出，有人車廂有人噴灑鹽酸，意味可能有更多人受傷。不過警視廳稱未確認此事，正在調查。整列電車有10節車廂。

圖為2003年7月8日，日本東京新宿站一列由京王電鐵營運列車上，一節女性專用列車車廂內的女士們。晚上11時起離開此站的列車，都有這個專用車廂。（Getty）
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