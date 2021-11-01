日本男電車縱火斬人　乘客被迫爬窗逃生　原因是有人情急按掣？

日本東京列車有持刀客在10月31日萬聖節假扮《小丑》行兇，襲擊車內乘客造成多人受傷。從現場畫面可見，車上乘客都是從列車的窗戶逃出。為何列車的門沒法開啟，要乘客如此爬窗出車外？



事發10月31日，晚上8時許。一名男子在京王電鐵的車廂內用刀施襲，並點燃燃燒物企圖焚毀車廂，造成最少17人受傷。從現場片段可見，列車在停站後車門未有打開，乘客需爬車窗逃生，十分狼狽。

日本《朝日新聞》11月1日稱，列車從調布站出發後，接到乘客表示車廂內有火災並求救，車長決定在原本不用停站的國領站緊急停車。但在低速靠站時，因有乘客急不及待打開手動開門的緊急裝置，導致列車提早煞停。

圖為2021年10月31日，日本東京一列車發生揮刀傷人及縱火案，人們慌張從列車窗戶逃離車廂。（Reuters）

因京王線月台設計車門必須對準幕門才能開啟，導致車門與幕門無法一同打開。再加上京王列車內未有安裝閉路電視，車長無法即時得知車門與車外狀況，為免乘客出意外，車長未有手動強行打開車門。因此造成乘客需打開車窗，緊急逃生。

當列車車門無法開啟時，乘客還是可以透過緊急裝置打開車窗逃生。

報道指車長在停車後，才得悉車內有男子持刀施襲，因此帶同盾牌連同趕來的警察，進入車廂制服疑兇。