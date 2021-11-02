特斯拉股價持續上漲　Elon Musk個人財富達巴菲特3倍

特斯拉公司（Tesla）最近的股價持續上漲，使其聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）的財富達到了一個新的里程碑：現在他的財富已經超過了著名投資者巴菲特（Warren Buffett）的3倍。



財聯社11月2日報道，美國時間周一（11月1日），隨着這家電動汽車製造商的股價收漲近8.5%，馬斯克的淨資產增加了240億美元，達到3351億美元。而根據彭博億萬富翁指數，這使他相對於亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）的領先優勢繼續擴大，後者財富為1,430億美元，排名第二；巴菲特則以1,041億美元的淨資產排名第10位。

不過，值得注意的是，巴菲特驚人的慈善事業在一定程度上解釋了他和馬斯克財富差距日益拉大的原因。巴菲特每年都將自己持有的巴郡（Berkshire Hathaway）公司股票的一部分捐贈給包括比爾和梅琳達蓋茨基金會在內的各種慈善機構。現年91歲的巴菲特今年6月表示，他過去16年捐贈的價值總計410億美元。

上周末，50歲的馬斯克在推特（Twitter）上對慈善事業發表了看法，回應了聯合國世界糧食計劃署（United Nations World Food Programme）一名主管向馬斯克這樣的億萬富翁發出的呼籲，希望這些富翁能夠捐款防止更多人陷入飢餓。

馬斯克回應稱，如果這家聯合國機構能夠概述如何利用這筆資金解決世界飢餓問題，他將「立刻」出售價值60億美元的特斯拉股票。

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