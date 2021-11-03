COP26各國達首個協議　雖有新目標但未解「缺錢」問題︱國際晨報

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在11月1日開幕首天達成重大協議，全球100多國將簽署協議，承諾2030年停止砍伐森林。但事實上COP26要解決的問題仍有不少，包括給貧困國家的援助資金問題。



在峰會上，除了各國宣告將簽署2030年停止砍伐森林協議外，多國也講述新減排目標，例如印度總理莫迪（Narendra Modi）承諾國家將在2070年實現碳中和、巴西提出將把2030年減少溫室氣體目標從43%提高到50%等。

圖為11月1日在英國格拉斯哥舉行的COP26峰會會場。（Reuters）

峰會達成協議值得鼓舞，不過COP26要解決的問題還有缺錢，除了國家的減排目標外，富國對發展中及貧困國家的支援同樣重要。

在2009年於哥本哈根舉行的第15屆聯合國氣候峰會，富有國家本承諾在2020年籌集每年1000億美元的資金，讓發展中國家應對氣候變化及建設，但這筆資金至今仍有近200億美元的缺口，且1000億美元的承諾，也遠低於脆弱國家應對氣候變化的需求。

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