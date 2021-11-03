澳洲女童Cleo Smith離奇失蹤3週獲救　男涉綁架被捕

澳洲10月中發生一宗失蹤案，4歲女童史密斯（Cleo Smith）與家人到西澳Carnarvon海邊露營期間，連人帶睡袋離奇失蹤。警方最後在當地時間11月3日凌晨1時（香港時間同日早上1時）找到她。她生還以及健康狀況良好，對整個澳洲來說都是好消息。



史密斯與家人10月15日前往距離珀斯以北約900公里的海岸露營。她母親16日一覺醒來卻發現女兒不見了，一家人急忙報警。警方接報後立即展開搜索行動。

第一時間進行的搜索無果而終後，警方便發布她失蹤前的衣着與睡袋樣式，不僅舉國關注，連遠在歐美的網民都追蹤在Facebook設立的搜救專頁消息。加入找她的人愈多，但她仿如人間蒸發一般，從此見不見蹤影。

警方11月3日宣布，他們在距離營地僅3公里外一間民房尋獲史密斯。她健康狀況良好，並在醫院接受檢查後，已與父母團聚。

找到她的警員稱，他們看到女童坐在屋內，想確認她的樣子真的像是史密斯。他們也問了3次她的名字，最後她終於回答：「Cleo」。警員於是轉身走開，同袍則跳出來將她抱起。

女童獲救時，疑犯不在屋內。

一名警員在記者會上表示，這是他職業生涯中最美好的時刻。

警方以涉嫌綁架逮捕現年36歲的民房屋主，他現正接受盤問。

男子此前都未被列為疑犯，以及與這一家人毫無關係。警方稱3日會對他進行起訴。

圖為2021年11月3日路透社取得澳洲失蹤女童Cleo Smith的照片並進行發布。她最終被發現遭鎖在一間屋內，所幸生還且健康狀況良好。（Reuters）