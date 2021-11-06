拒當人肉錄音機　中國氣候特使解振華COP26直面挑戰｜周六人物誌

中國氣候變化事務特使解振華代表中國國家主席習近平，參加2021年10月31日開幕的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）。他「貼地」與直言不諱的作風被指與很多官員不同。在環保事務方面，他成為中國與其他國家的橋樑。



解振華：圖為2015年12月4日，時任中國氣候變化事務特別代表解振華在法國巴黎出席與COP21有關的活動。（Getty）

解振華現年72歲，他1991年取得武漢大學環境法碩士學位、1982年起投身綠色工作，曾擔任國家環境保護局局長、以及國家環境保護總局局長。美國石英財經網（Quartz）2021年10月27日引述中國媒體形容，他領導環保機構雷厲風行，因他大力揭發違規者，令企業遵守規則。

《巴黎協定》功臣

解振華在外亦貫徹這種高效率的作風並獲讚賞。與解振華在同一個範疇工作約20年美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）2021年2月3日稱解振華是應對全球暖化方面的領導人、以及「有能力的倡導者」。

解振華2007年起率領中國代表團參加全球氣候談判，他2014年與克里達成一項氣候協議、打破中美談判僵局，合力促成《巴黎協定》（Paris Agreement），成為一時佳話。

解振華：圖為2015年12月8日，時任中國氣候變化事務特別代表解振華與時任美國國務卿克里在法國巴黎出席COP21期間會面。（Reuters）

實話實說

有份讓中國在環保方面持續做出實績的解振華，堅持不做「人肉錄音機」、常用自然的說話方式來進行溝通。他的「有碗話碗、有碟話碟」的風格，令環保組織領袖留下深刻印象。

石英財經網2021年10月27日引述綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩（Li Shuo）稱：「與解振華對話的感覺就像是在與真人溝通，但與其他中國官員對話比較像在與機械人說話。」

李碩稱，解振華不是官僚，他與很多現今的中國官員有分別，作風反而像1980至1990年代的中國官員，有勇氣去承擔風險、以及採取主動。

解振華：圖為2018年11月26日，時任中國氣候變化事務特別代表解振華在中國北京出席記者會。（Reuters）

直白批評

解振華必要時不怕說話「得罪人」。在南非德班2011年主辦的COP17，他直率地批評已發展國家：「我們是發展中國家，我們在保護環境的同時，亦需發展國家和消除貧窮。應做的事我們都已做，你們還沒做到，你們有什麼資格在這對我說這些道理？」

來到2021年的COP26，解振華會否做出如慷慨激昂發言，還是未知之數。可以肯定的是，他的壓力不少。主辦單位沒提供視像與會方式，習近平不能以視像形式發表講話，僅發表書面致辭。在這個背景下，解振華他不打官腔的風格，或可更生動地傳達北京的訊息、更能引起在場人士和公眾對中方意見的興趣。