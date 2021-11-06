拒當人肉錄音機　中國氣候特使解振華COP26直面挑戰｜周六人物誌

中國氣候變化事務特使解振華代表中國國家主席習近平，參加2021年10月31日開幕的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）。他「貼地」與直言不諱的作風被指與很多官員不同。在環保事務方面，他成為中國與其他國家的橋樑。
解振華現年72歲，他1991年取得武漢大學環境法碩士學位、1982年起投身綠色工作，曾擔任國家環境保護局局長、以及國家環境保護總局局長。美國石英財經網（Quartz）2021年10月27日引述中國媒體形容，他領導環保機構雷厲風行，因他大力揭發違規者，令企業遵守規則。
《巴黎協定》功臣
解振華在外亦貫徹這種高效率的作風並獲讚賞。與解振華在同一個範疇工作約20年美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）2021年2月3日稱解振華是應對全球暖化方面的領導人、以及「有能力的倡導者」。
解振華2007年起率領中國代表團參加全球氣候談判，他2014年與克里達成一項氣候協議、打破中美談判僵局，合力促成《巴黎協定》（Paris Agreement），成為一時佳話。
實話實說
有份讓中國在環保方面持續做出實績的解振華，堅持不做「人肉錄音機」、常用自然的說話方式來進行溝通。他的「有碗話碗、有碟話碟」的風格，令環保組織領袖留下深刻印象。
石英財經網2021年10月27日引述綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩（Li Shuo）稱：「與解振華對話的感覺就像是在與真人溝通，但與其他中國官員對話比較像在與機械人說話。」
李碩稱，解振華不是官僚，他與很多現今的中國官員有分別，作風反而像1980至1990年代的中國官員，有勇氣去承擔風險、以及採取主動。
直白批評
解振華必要時不怕說話「得罪人」。在南非德班2011年主辦的COP17，他直率地批評已發展國家：「我們是發展中國家，我們在保護環境的同時，亦需發展國家和消除貧窮。應做的事我們都已做，你們還沒做到，你們有什麼資格在這對我說這些道理？」
來到2021年的COP26，解振華會否做出如慷慨激昂發言，還是未知之數。可以肯定的是，他的壓力不少。主辦單位沒提供視像與會方式，習近平不能以視像形式發表講話，僅發表書面致辭。在這個背景下，解振華他不打官腔的風格，或可更生動地傳達北京的訊息、更能引起在場人士和公眾對中方意見的興趣。