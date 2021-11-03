美國共和黨人揚金在維珍尼亞州長選舉中獲勝　民主黨受重創

11月3日，美國維珍尼亞州長選舉的點票初步結束，54歲的共和黨億萬富豪候選人揚金（Glenn Youngkin），以51%對48.3%的優勢，擊敗了民主黨候選人麥考利夫（Terry McAuliffe），贏下了維珍尼亞州長選舉。



《紐約時報》11月3日文章稱，據統計，3日凌晨，維珍尼亞州州長選舉的點票已完成95%，共和黨候選人揚金以16,603,50票，戰勝民主黨人麥考利夫，後者只獲得15,737,10票。揚金以51%對48.3%的優勢，擊敗麥考利夫。

在具體縣市投票方面，幾乎全維珍尼亞的鄉村地區都「翻紅」，支持揚金，只有諾福克、亞歷山德里亞等大城市居民支持麥考利夫。

現年54歲的政治新人揚金是一名前私募股權基金高管，是一名億萬富豪，同時也是政治新人。揚金在3日晚上舉行了慶功宴會，他說：「我們將一起改變這個州的軌跡。」

和以往一樣，這次州長選舉被視為是2022年11月中期選舉的「風向標」，同時也被認為是美國總統拜登（Joe Biden）執政10個月以來的民意考驗。