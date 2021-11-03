美國媽媽開門驚見自己家變「吉屋」　全屋物品消失　真相令她落淚

美國堪薩斯州女性格絲里（Myrohn Guthrie）10月22日返家時竟發現家中所有物件都被徹底清除，最後才知是物業管理公司搞錯住址，清錯房間。



格絲里和女兒們現在住在朋友家，女兒們一直要求「回家」，但現在家裏沒有玩具或電子產品，所有東西都被扔掉了。

全屋大小物品全被清光 點擊放大瀏覽格絲里空空如也的家▼▼▼

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格絲里當時看到房裡空無一物時通報社區經理，對方認為是小偷闖入要她報警，經查發現是物業管理公司「筆誤」造成的失誤。

格絲里說目睹家裏沙發、梳妝台、電視、床甚至冰箱憑空消失讓她極為震驚：「我當場落淚，瞠目結舌。心想：『我的天啊！』」格絲里預估損失價值約32000美元的物品，但最難過失去無價、有紀念意義的物件，以及社會保障卡等重要文件。

格絲里指出事發後，物業管理公司只表達歉意，但沒提出解決方案或伸出援手。

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