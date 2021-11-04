美國州長選戰結果不利　拜登遇維州失守+民望再跌打擊︱國際晨報

美國多個地方在11月2日舉行選舉，包括多州的州長改選，這次選戰被視為對總統拜登（Joe Biden）的一次測驗，但結果是拜登領導的民主黨陷入苦戰，包括在維珍尼亞州失守，讓共和黨成功變天。美國一份在11月1日公布的民調，也讓拜登遭遇民望再跌的另一打擊。



在11月2日的選舉中，紐約市、波士頓市均由民主黨人勝出，其中36歲的吳弭更成為波士頓市首位華裔市長，打破當地市長職位一直由白人男性擔任的局面。但民主黨的整體成績並不佳，維珍尼亞州「變天」，由億萬富豪、共和黨政治新人揚金（Glenn Youngkin）成功勝出。

至於在新澤西州，雖然正式結果暫未出爐，但初步結果顯示，兩黨鬥得難分難解，與選前民調指民主黨候選人將明顯佔優的預測截然不同。

圖為拜登11月1日在聯合國氣候變化大會發言（Reuters）

拜登遇到的另一打擊，還有民望再跌的問題。美國全國廣播公司（NBC）11月1日公布的民調結果顯示，認同拜登施政的民眾比例跌至42%，較8月下滑7個百分點，不認同他施政的比例則升至54%。

拜登上任未足1年，《今日美國》（USA Today）報道，拜登在執政首年民望42%的數字，相較近代美國總統同期要低，僅高於特朗普，在2017年秋季，特朗普的民望為37%。

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