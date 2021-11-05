首爾宣布建元宇宙平台　推虛擬市政辦公室　已毀古蹟也將網上重生

韓國首爾市政府11月3日宣布將耗資39億韓圜（約2,560萬港元），在網上虛擬世界建立一個提供全新概念公共服務的平台「元宇宙首爾」（Metaverse Seoul），成為全國首個推出元宇宙平台的地方政府。
《韓聯社》報道，按「元宇宙首爾」基本構想的5年計劃，平台2022年底將建成，然後市政府再分3個階段引入元宇宙生態系統，涉及市政管理的各方面服務，如經濟、文化、旅遊、教育和民事投訴。
市政府會逐步實現透過「元宇宙首爾」，以網上虛擬形式為市民和企業提供服務，如以虛擬形式舉辦普信閣新年敲鐘的跨年儀式，設立虛擬市長辦公室，提供關於金融科技、投資和學校園區（Campus Town，即大學城）的虛擬服務。
虛擬市政辦公室
首爾2023年還會建成一個虛擬的公共服務辦事大樓，名為元宇宙120中心（Metaverse 120 Center），市民可以與市政官員的網絡化身會談，亦能辦理包括民事投訴和諮詢在內的業務。
旅遊景點網上呈現
按計劃，光化門廣場、德壽宮和南大門市場等首爾主要旅遊景點會在「虛擬旅遊特區」中呈現，現已不存在的歷史遺蹟敦義門也會在網上重生。敦義門在首爾屹立幾個世紀，直至日本統治韓國期間、1915年遭日本殖民政府拆毀。
市政府還打算透過元宇宙舉辦具代表的節日紀念活動，如2023年元宵節的紀念活動便會是透過元宇宙舉行，允許世界各地民眾觀賞。
政府還運用延展實境（Extended reality，XR）為弱勢社群提供服務。
元宇宙是什麼？
它的英文Metaverse由Meta和Verse組合而成，Meta意為超前，Verse由Universe演化而來，中文解宇宙，元宇宙便是從這樣直譯而來。
簡單來說，元宇宙是一個立體（3D）虛擬共享世界，它加強現實和虛擬現實服務，協助所有相關活動得以舉行。這類平台在過去數年間愈來愈受歡迎，尤其是在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之下，人們更願意把活動轉至網上舉辦。