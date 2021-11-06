美國德州音樂節樂極生悲　觀眾推擠8死多人傷　現場混亂畫面曝光

第3屆2021 Astroworld Festival於11月5日在美國德州侯斯頓NRG公園揭幕，一天內兩度出事，5日下午已因數百人爭相入場發生「人踩人」意外，豈料晚上重演類似情況，舞台下多人推擠導致傷亡，最小的死者年僅10歲。



Fans just broke through the fence to get into #AstroWorldpic.twitter.com/mpi70ZzTOs — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

Astroworld Festival是美國說唱歌手Travis Scott創立的音樂節，為記念兒時喜歡的同名遊樂場。音樂節2020年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消，所以2021年復辦時歌迷對此反應十分熱烈，據說10萬張門券在半小時內售罄。

侯斯頓消防局局長佩納（Samuel Pena）稱意外在晚上9時15分左右發生，觀眾開始衝向舞台，引起恐慌，一些人因呼吸困難而昏厥。事件中數十人即場接受治療，其中有些人接受心肺復甦法急救，可惜返魂乏術。

事件中至少8人死亡，最年輕的死者僅10歲，另外還有多人受傷，其中17人緊急送院就醫。

At least 8 dead in 'mass casualty event' at Travis Scott Astroworld concert https://t.co/KT7JBJgAUI pic.twitter.com/PaOXudUe02 — New York Post (@nypost) November 6, 2021

有無人機拍到在音樂會來到尾聲，即晚上10時後，現場有人開火以及警察在場內活動。

根據社交媒體上流傳的影片，包括疑似死者選體的畫面。此外可見數十輛救護車抵達現場，多名醫護及工作人員正在照顧傷者。

直至6日凌晨時分，美國廣播公司稱仍未知有多少人受傷、他們是因何受傷，以及場內發生什麼事。