德州音樂節人群推擠八死最細只得14歲　現場保安疑被注射藥物

美國中南部德克薩斯州最大城市侯斯敦一個音樂節活動，因為人群擁擠發生人踩人事件，造成至少八人死亡。市長特納（Sylvester Turner）11月6日表示，年紀最小的死者只有14歲。警方指，現場保安疑被注射藥物。



特納表示，死者年齡介乎14至27歲，一名死者年齡未明。他提到，總共有25人送院治療，13人目前仍然留醫，當中有5人未滿18歲。

警察首長芬納（Troy Finner）證實接報有人懷疑被注射藥物。他表示，有保安員似乎被人於頸部注射藥物，其後失去知覺。據報醫護人員向他注射納洛酮，成功搶救。芬納提到，負責治療該名保安的醫護人員稱留意到他身體有疑似被注射藥物造成的痕跡。

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演出歌手斯科特（Travis Scott）表示，對發生的事情感到極度震驚，為受影響的人和家屬禱告，並全力支持警察調查事件。

侯斯敦消防局長培尼亞（Samuel Peña）6日凌晨舉行新聞發佈會説，當地時間5日晚9時許，參加「天文世界」音樂節一場戶外音樂會的人群開始向前方舞台擠壓，引發恐慌，有人摔倒、昏迷，導致恐慌加劇。