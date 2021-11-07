Elon Musk社交網詢問應否出售10%特斯拉股票套現交稅

美國當地時間11月6日，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）在社交媒體Twitter上發起一項投票意見徵詢，詢問他是否應該出售10%特斯拉股票，價值可能超過250億美元。



財聯社11月7日報道，馬斯克表示，「最近有很多人認為未實現收益是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議？」

馬斯克還表示，「無論結果如何，都將遵守這次投票的結果。要注意的是，我沒有從任何地方拿現金工資或獎金。我只有股票，所以我個人納稅的唯一方法就是賣出股票。」

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

截至周五（11月5日）收盤，特斯拉股價報1,222.09美元，總市值1.23萬億美元。

$Tesla(TSLA.US)$