新冠肺炎｜全球首例　以色列舉行變種病毒演習

撰文：洪怡霖
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以色列11月11日開展全球首次應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株的全國演習。總理貝內特（Naftali Bennett）和其高級助手躲在一個防範核衝擊的地下防空洞內。

這次演習名為歐米茄（Omega）演習，原因是假想的變種病毒株叫歐米茄。彭博社11日稱，演習分3個階段進行，模擬爆發歐米茄後的各種情況，在監控變種病毒株、監視邊境、確定封鎖措施、隔離措施及為國民提供經濟支援方面，測試抗疫系統的彈性。

以色列新冠肺炎疫情：圖為總理貝內特11月11日在國家管理中心講話。（Reuters）

演習範圍涵蓋包括禁止集會在內限制措施、大規模檢測、遠距教學和為國民提供經濟支持等。

↓貝內特在演習前夕推文稱，演習旨在檢查全國應對致命新變種病毒株大規模爆發的準備情況↓

演習舉行之際，貝內特和助手們身處在耶路撒冷（Jerusalem）的國家管理中心（National Management Center）。以色列在10多年前興建這個名為國家管理中心的地堡，出於憂慮黎巴嫩與加沙互相發射導彈，及伊朗核計劃會禍及自身。

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貝內特稱，以色列已擊敗第4波疫情，正朝走出Delta疫情的方向邁進，為了保持以色列的安全和繼續日常生活，政府要為任何情況做好準備。

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