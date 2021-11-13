中國留學生芝加哥遭劫殺　18歲疑犯落網

中國留學生張少雄（Shaoxiong Zheng, Dennis）11月9日在美國芝加哥大學附近遇劫被殺。芝加哥警方稱12日已拘捕18歲疑犯斯潘（Alton Spann），後者被控謀殺。



芝加哥總警監布朗（David Brown）稱來自芝加哥的斯潘已被捕及被控一級謀殺、持械行劫以及2項非法使用武器的罪名。

外界暫時未知疑犯有否僱用代表律師。

芝加哥副總警探穆罕默德（Rahman Muhammad）稱案發時張站在一個住宅區的路邊，斯潘趨前用槍指嚇他並打劫，要求張交出包括電子用品在內的財物，並向他開槍。斯潘之後逃走。

穆罕默德稱疑犯向一輛黑色福特野馬（Ford Mustang）汽車跑回去，然後開走。

美聯社12日引述《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）稱案發地點的海德公園（Hyde Park）2021年已發生5宗命案，2020年一宗都沒有。過去2年芝加哥的暴力案件急增。

圖為2021年11月9日在芝加哥遇劫身亡的中國留學生張少雄。（芝加哥大學網站圖片）

住在附近的醫生向《芝加哥論壇報》稱他雖盡力為張進行急救，卻無法救回他。這名醫生說：「我想我是遲了數分鐘抵達，事情發生得相當快。我做了可能有30次的心外壓，然後有救護人員到場。」他因住在案發現場附近，不想透露身份。

張少雄9日下午走在54小街夾愛麗斯大道（Ellis Ave.）交界的行人路時，斯潘駕駛黑色福特野馬駛近，之下車打劫，最終向張開槍。張少雄中槍後鮮血直流，途人為他急救，後將他送往芝加哥大學醫院，但最終無法拯救他的性命。

根據他在Linkdin的頁面資料，24歲的張少雄在中國成都就讀高中，並在香港大學就讀統計及財務，2019年畢業，同年他離開香港，在芝加哥大學修讀統計，2021年夏季獲頒碩士學位。

中國駐芝加哥總領館對這名中國留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，強烈譴責濫殺無辜的兇殘犯罪行為，要求美方盡快查清和公布案件情況，採取切實措施保護包括中國留學生在內的中國公民安全。