習近平與拜登明晨視像會晤　議題眾多各界聚焦中美關係｜新聞教室

美國總統拜登和中國國家主席習近平美國時間11月15日晚（香港時間11月16日早上）舉行視像會晤。外界注視自特朗普時期因貿易、科技、台灣及新型冠狀病毒肺炎（COVID1-19）疫情溯源等趨僵的中美關係，能否在此看到轉變。



美國白宮官員稱，視像「習拜會」是華府負責任地面對兩國競爭的機會，中美有機會在有共同利益的領域合作勝過競爭。由此看來，會面後外界能就中美關係今後走向看出什麼端倪，將是焦點所在。

中美關係在美國時任總統特朗普（Donald Trump）時期跌至冰點，除互相加徵報復式關稅外，也因其他議題而針鋒相對，包括美國對中國電訊設備供應商參與別國5G網絡建設進行打擊、中美互相關閉總領事館，以及美國指控中國發展軍力與軍事活動增加，對地區安全構成威脅等。

拜登2021年上任後，美國對華政策基本繼續採取與特朗普政府相同的強硬路線，拜登2月曾與習近平通電話，他稱中美不需要有衝突但將會有競爭。他們9月再次通電話，討論「兩國確保競爭不轉變為衝突」。

有聲音認為，中美今次首腦視像會晤象徵意義較大。英國廣播公司（BBC）11月13日引述台灣國防部智庫「國防安全研究院」國安所副研究員侍建宇稱：「（是次視像會晤）很可能是美中雙方領導人藉機會打個招呼，正式、具體地提出彼此心中的問題，維持『鬥而不破』的局面。」

值得留意的一點是，這是兩人2021年來第三度接觸，形式從通電話提升到視像會晤，再加上兩國高級官員2021年來多次就貿易及氣候等議題接觸的基礎，兩人對話內容還是有教人期待之處。

中美關係：圖為2013年12月4日，時任美國副總統拜登與中國國家主席習近平在北京會面。（Reuters）

可能談什麼？

《福布斯》雜誌11月13日稱，預料視像「習拜會」談論的議題比以往更廣泛，並會以9月的通話內容為基礎。內文預料話題從貿易協議到中國的行動都有。報道又引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱有消息表示，兩人也可能會討論北京冬季奧運會，習近平或邀請拜登出席。

俄衛網11月10日稱，他們有可能會討論美國2020年要求中國關閉駐侯斯頓總領事館、中國要求美國駐成都總領事館停止運作的事。惟彭博社同日引述華府消息指，此事不在議程中。

圖為2020年7月25日，外籍人員離開美國駐成都總領事館總領事館。（Reuters）

議題眾多

他們料會就一些有爭議的事情交換看法及意見。例如中美最近因台海問題不時隔空爭論，以及拜登稱倘中國大陸攻台，美國在保衛台灣方面有承諾，中國就此發出警告。

美台近年來往互動愈趨頻繁、美國派軍人到台灣、以及解放軍戰機繞台等議題，兩人也可能在談話中觸及。

南海、環保減排、中國「一帶一路」倡議、澳英美聯盟（AUKUS）都是中美有爭議的地方。但估計在短短一個視像會晤環節中，他們未必談到這麼多。

圖為美國總統拜登10月26日以視像形式在東盟峰會上講話。（Reuters）

外界也注視會晤會否涉及香港。美國喬治城大學（Georgetown University）歷史學博士生敖卓軒11月14日在Twitter上發文稱，習近平注重「主權」，拜登注重「以規則為基礎的國際秩序」，意味着雙方在台灣、香港、新疆議題上，只會重複標準談話要點，不會有變化。