COP26欲阻全球暖化力有不逮　為何「戒煤」知易行難？｜國際晨報

在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）與會各方經過兩週談判後，近200國11月13日支持對抗氣候變遷的全球性協議。它們取得一些進展，同時在一些部份如財務支援與「戒煤」方面，令不少發展中國家失望。



協議包含要求各國減少依賴煤炭，以及削減化石燃料補貼的措辭。

這是首次在大會協議上，明確提及使用煤炭的字眼。但因印度在最後關頭提出反對，協議最終把「淘汰」（Phase Out）使用煤炭的字眼改為「逐步減少」（Phase Down）。

印度此舉令一些國家，尤其是島嶼國家深感失望。COP26大會主席、英國內閣辦公室國務大臣岑浩文在最後致辭時更因此一度落淚。

氣候變化帶來的天災與破壞，相信今天已再沒多少人質疑溫室氣體排放是箇中主因。各國都知煤炭年代將要終結，但知易行難的原因，大抵離不開一個「錢」字，此外不少國家或地區的經濟及民眾，都對煤炭業十分依賴。

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