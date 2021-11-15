習拜會｜兩人好友再會　可為中美關係帶來轉機嗎？

中國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）將在本港時間，11月16日的早上舉行視像會議。這會是拜登上任後，第三次與習近平的接觸。中美關係持續磨擦緊張，外界對這次會談的期望不高，即使兩人保持着「老朋友」的特殊關係。



習近平與拜登，在兩人仍是國家副主席與副總統時互相認識。2013年拜登訪華，習近平以「老朋友」相稱。但他們的友誼在拜登成為領導人後冷卻了不少，拜登在6月被問道會否敦促他的「老朋友」配合世界衛生組織就新冠病毒的溯源調查。

拜登表示：「讓我把事情說清楚，我們對彼此很了解，但我們不是老朋友。」「（溯源調查）是一項純粹的工作。」

儘管如此，拜登會認為一個面對面的交流，會比一切來得重要，即使只是視像會議。在英國格拉斯哥舉行的氣候峰會會議上，拜登對習近平未有親自參加由衷感到失望。

圖為2012年2月，時任副主席習近平訪問美國，與時任副總統的拜登會面。（Reuters）

在這次的視像會議中，台灣、人權的問題會是最重要，也是分歧最大的。美國一直指責中國大陸打壓新疆維吾爾族人與香港自由，批評中國大陸令台海局勢升級。但同時美國亦承諾遵守美國長期以來的一個中國政策，但繼續與台北建立非正式及國防關係。

美國領導人會認為，與地緣政治對手建立聯繫是一個很好的外交策略。如喬治布殊（George W. Bush）與普京（Vladimir Putin）；特朗普（Donald Trump）與金正恩。但個人的友情關係可影響外交政策上的多少，不得而知。

拜登政府的一些官員推測，隨着北京在2月舉辦冬季奧運，習近平或準備在10月繼續透過黨內支持，擔任第三個5年任期的國家主席。面對新冠疫情的不可預測，經濟增長放緩和正在醞釀的住房危機，中國領導人會希望在短期內穩定兩國關係。

與此同時，拜登亦正面臨相同的危機，通貨膨脹與供應鏈問題。拜登民望正在下跌，重大的中美關係或會成為拜登尋找出口的方向。