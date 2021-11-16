習拜會上半場結束　習：中美應既辦好各自國內事，又承擔國際責任

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平視像會晤已開始。習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。
自拜登當選總統以來的首次中美峰會，於香港時間11月16日8時45分（華盛頓時間11月15日19時45分）開始。白宮於會前讓媒體記者進入白宮西翼羅斯福室採訪及拍照，隨後視像會面閉門進行。
拜登率先表示：「很高興見到您，主席先生。希望我們下次可以當面會晤，就像我們以前共同在中國走訪一樣。我們曾花了很多時間互相交談，我希望我們今晚也能進行一次坦誠的交談」。「或許我應（就會晤）來一個更正式的開始，雖然您（指習近平）我從未與對方這麼正式的會面過」。
拜登稱，確保中美競爭不會演變成衝突，無論有意或是無意，這是中美領袖的責任，包括設置「常識性圍欄」（commonsense guardrails），清晰而坦誠地面對雙方分歧，並在雙方利益交織之處合作，尤其是氣候變化等關鍵全球性議題。「這一切都不是我們給彼此國家的恩惠，而只是承擔世界領導責任。你是世界主要領導者之一，美國也是」。
拜登續表示，「這就是為什麼我們相信——你和我已經討論過這一點——所有國家都必須遵守相同的道路規則，為什麼美國總是要捍衛我們以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀。如果過去是序幕，我相信今天我們將討論我們關注的領域——從人權到經濟，再到確保自由開放的印太地區。」
拜登在開場白末尾表示，「當其他世界領導人向我問及我們的關係是，我告訴他們，我們經常以坦誠的態度相互溝通，我們也從不會帶着對彼此的猜忌與疑惑結束對談」，「我認為保持開放和坦誠是我們關係的一個重要組成部分」，「重要的是我們就我們的優先事項和意圖彼此坦誠、直接地溝通」。
習近平隨後回應，這是我們第一次以虛擬方式見面。雖然不如面對面的交流，但見到老朋友還是很開心。
習近平續表示，「當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的地球村也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命」。
「推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。
今次視像會晤的參會人員，中方代表包括中國國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、外交部副部長謝鋒，中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。
而美方參會代表，則有財政部長耶倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）；國家安全委員會的3名代表也加入會議，包括總統副助理兼印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、總統特別助理兼中國事務高級總監羅森伯格（Laura Rosenberger），以及中國事務總監喬恩・欽（Jon Czin）。
上半場視像會晤在上午10時42分結束，下半場視像會談預計在15分鐘後繼續舉行。
美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）此前在例行記者招待會上說：「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續一兩個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」
美國政府高官此前對記者稱，中美峰會的目標是確保兩國競爭不會演變為衝突，這是會晤重點。美國政府不期望峰會能達成甚麼協議或者啓動新的對話，但希望設定與中國的競爭條款（terms of competition），在向習近平反映美國的利益和價值觀的方式，提出美國關注的領域，包括安全問題、經濟問題與人權問題等以外，也尋找美中兩國可以合作的領域以及有機會向前發展的領域。
中國外交部發言人趙立堅11月15日稱，根據雙方商定，習近平將與拜登就中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。