習拜會開始　習近平：中美應互相尊重、和平共處　合作共贏

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平視像會晤已開始。美國白宮發言人此前稱，預計將持續大約一兩個小時。習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。



拜登在會晤中表示，希望下次與習近平面對面會晤。他稱希望與習近平有坦率的對話。

拜登稱，確保中美關係不會演變成公開衝突是中美領袖的責任。

他稱：「我需要『常識』護欄（guardrails）。」

拜登稱，中美領袖對全世界以至本國民眾都有責任。

他稱，美國將一直為其價值觀挺身而出；國家應該遵守規則。

拜登稱他與習近平會討論美國關注的範疇，由人權與印太議題都會觸及。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形，拜登向鏡頭揮手，與習近平打招呼。（AP）

習近平在會晤中表示，對於再見到「老朋友」感到開心。

他稱中國及美國一同面對多種挑戰，應增加溝通及合作。

習近平稱，需要健全和穩定的美中關係；兩國應相互尊重。他稱中美應和平共處，合作共贏。

他稱中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。

習近平稱他期待有一個廣泛及全面的討論。

他稱，健康的中美關係，需面對全球性挑戰如氣候變化、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

習近平稱會與拜登合作，促進中美關係正面發展。

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自拜登當選總統以來的首次中美峰會會在華盛頓時間11月15日19時45分（香港時間11月16日8時45分）開始。

普薩基此前在例行記者招待會上說：「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續一兩個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」

美國政府高官此前對記者稱，中美峰會的目標是避免兩國衝突，美國政府並不期望峰會能達成甚麼協議或者啓動新的對話。

中國外交部發言人趙立堅11月15日稱，根據雙方商定，習近平將與拜登就中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。