習拜會開始　習近平：中美應互相尊重、和平共處　合作共贏

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平視像會晤已開始。美國白宮發言人此前稱，預計將持續大約一兩個小時。習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。
拜登在會晤中表示，希望下次與習近平面對面會晤。他稱希望與習近平有坦率的對話。
拜登稱，確保中美關係不會演變成公開衝突是中美領袖的責任。
他稱：「我需要『常識』護欄（guardrails）。」
拜登稱，中美領袖對全世界以至本國民眾都有責任。
他稱，美國將一直為其價值觀挺身而出；國家應該遵守規則。
拜登稱他與習近平會討論美國關注的範疇，由人權與印太議題都會觸及。
習近平在會晤中表示，對於再見到「老朋友」感到開心。
他稱中國及美國一同面對多種挑戰，應增加溝通及合作。
習近平稱，需要健全和穩定的美中關係；兩國應相互尊重。他稱中美應和平共處，合作共贏。
他稱中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。
習近平稱他期待有一個廣泛及全面的討論。
他稱，健康的中美關係，需面對全球性挑戰如氣候變化、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。
習近平稱會與拜登合作，促進中美關係正面發展。
+1
自拜登當選總統以來的首次中美峰會會在華盛頓時間11月15日19時45分（香港時間11月16日8時45分）開始。
普薩基此前在例行記者招待會上說：「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續一兩個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」
美國政府高官此前對記者稱，中美峰會的目標是避免兩國衝突，美國政府並不期望峰會能達成甚麼協議或者啓動新的對話。
中國外交部發言人趙立堅11月15日稱，根據雙方商定，習近平將與拜登就中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。