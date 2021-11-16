習拜會︱美國白宮聲明全文

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月15日的視像會面結束後，美國白宮發表聲明稱，兩位領導人討論到兩國關係的複雜性質，以及負責任地管理競爭的重要。白宮指，拜登在會上表達了對新疆、西藏、香港及更廣泛人權問題的關注。



以下為白宮聲明全文（翻譯）：

總統拜登11月15日與中國國家主席習近平舉行視像會面，兩位領導人討論到我們兩國關係的複雜性質，以及負責任地管理競爭的重要。與過去討論一樣，兩位領袖涵蓋了我們利益一致的領域，以及我們利益、價值觀與觀點不同的領域，拜登總統歡迎向習主席坦承直率說話的機會，關於我們在一系列問題上的意向和優先議題。

習拜會：美國總統拜登11月15日在白宮內與習近平視像會面（Reuters）

拜登總統強調美國將繼續捍衛自己的利益和價值觀，並與我們的盟友及夥伴一起確保21世紀的道路規則是推動一個自由、開放和公平的國際系統。他強調在我們與國外的盟友及夥伴合作以應對時代挑戰的同時，他把在國內展開影響廣泛的投資列作優先事項。

拜登總統對中國在新疆、西藏和香港的做法及更廣泛的人權議題表達關注。他清楚在中國不公平貿易與經濟做法下，有需要去保護美國工人及工業。他又討論到印太地區自由開放的重要，傳達美國在區內維持我們承諾的持續決心。拜登總統重申航空自由和安全飛越對地區繁榮的重要。在台灣議題，拜登總統強調繼續致力於「一個中國」政策，以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導，他又稱，堅決反對單方面改變台海現狀或破壞和平穩定的做法。

拜登總統還強調管理戰略風險的重要，他指出需要有常識護欄（common-sense guardrails），以確保競爭不會轉向衝突，並保持溝通渠道暢通。他提出對我們利益相交的具體跨國挑戰，例如是衞生安全。兩位領導人特別討論到氣候危機對世界的存在性質，以及美國與中國扮演的重要角色。兩位領袖也討論到採取措施解決全球能源供應問題的重要。兩國領導人還就關鍵地區挑戰交換意見，包括朝鮮、阿富汗和伊朗。最後，他們討論到雙方在一些領域展開持續討論的方式，拜登總統強調實質和具體對話的重要。