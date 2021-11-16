習拜會︱中國外交部新聞稿全文

中美元首視像會晤結束，據中國外交部11月16日指，雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性的問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。

習近平強調中美要平等相待，他又談到台灣問題，稱如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施。」



以下為中國外交部新聞稿全文：

2021年11月16日上午，國家主席習近平同美國總統拜登舉行視頻會晤。雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。

習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。

華盛頓當地時間2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平舉行視像會晤。美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁聆聽。（AP）

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

習近平指出，過去50年，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展，造福了兩國和世界，未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆。希望總統先生發揮政治領導力，推動美國對華政策回歸理性務實的軌道。

習近平強調，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。

二是和平共處，不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處。

三是合作共贏，中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

習近平強調，中美應該著力推動四個方面的優先事項：

一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰，在這方面，中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。中方所提的全球性的倡議對美國都開放，希望美方也能如此。

二是本着平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。我願通過多種方式同總統先生保持聯繫，為中美關係指明方向、注入動力，中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」，中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題。

三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控，中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性的管控，避免擴大化、激烈化。中方當然要維護自身主權、安全、發展利益，希望美方務必謹慎處理好與此有關的問題。

四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。天下並不太平，中美應該同國際社會一道，共同捍衛世界和平，促進全球發展，維護公正合理的國際秩序。

習拜會：美國總統拜登11月15日在白宮內與習近平視像會面（Reuters）

習近平強調，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，「我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。」

習近平介紹了中國發展道路和戰略意圖。習近平指出，我們剛剛召開了中共第十九屆六中全會，總結了中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗，一百年來，中國共產黨的初心和使命就是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興。我們在這方面取得了很大成就，但還遠遠不夠，還要繼續努力。我上任時就公開說過，人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。」他稱，中國人民對美好生活的向往，是中國發展最大內生動力，是一個必然的歷史趨勢，誰想阻擋這個歷史趨勢，中國人民不會答應，也根本阻擋不了。作為中國領導人，我能夠為14億中國人民服務，同他們一起創造美好生活，是一個重大的挑戰，也是一個重大的責任。我的態度是「我將無我，不負人民」。

習近平指出，中國人民歷來愛好和平，主張和為貴，中華民族血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。新中國成立以來，我們沒有主動發起過一場戰爭或衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。中國無意滿世界推銷自己的道路，相反我們一直鼓勵各國找到適合本國國情的發展之路。

習近平強調，對外開放是中國的基本國策和鮮明標識，中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。我們提出構建新發展格局，是要擴充國內市場，在更大範圍、更大規模上形成國內國際雙循環，打造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。這必將給各國提供更大市場、創造更多機遇。

習近平強調，中國倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，搞意識形態劃線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃。冷戰的惡果殷鑒不遠，希望美方把不打「新冷戰」表態落到實處。

習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。（AP）

習近平強調，文明是豐富多彩的，民主也是豐富多彩的。民主不是一種定制的產品，全世界都一個模式、一個規格。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民自己來評判，如果因為實現民主的形式不同就加以排斥，這本身就是不民主的行為。我們願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但我們不贊成借人權問題干涉別國內政。

習近平指出，中美應該維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則，如果沒有中美合作，多邊主義是不完整的。

關於中美經貿關係，習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化，雙方要做大合作「蛋糕」，中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復蘇，美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業，中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復蘇和防範經濟金融風險，美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策。

關於能源安全問題，習近平指出，中美應該倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

關於氣候變化問題，習近平指出，中美曾攜手促成應對氣候變化《巴黎協定》，現在兩國都在向綠色低碳經濟轉型，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點。我提出綠水青山就是金山銀山，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境。現在，生態文明的理念在中國已家喻戶曉，成為社會共識。中國將用歷史上最短的時間完成全球最高的碳排放強度降幅，需要付出十分艱苦的努力。中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。中國仍然是世界上最大的發展中國家，發展不平衡不充分的問題十分突出。各國要堅持共同但有區別的責任原則，兼顧應對氣候變化和保障民生。少一些推諉指責，多一些團結合作。比口號，更要比行動。發達國家應該認真履行歷史責任和應盡義務，而且要保持政策的穩定性。

關於公共衛生安全問題，習近平指出，新冠肺炎疫情再次證明，人類社會是命運共同體。沒有比人的生命更優先的考量，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。對待重大疫情，需要的是科學態度，把疾病問題政治化有百害而無一利，全球抗疫的當務之急是破解疫苗赤字，消除「疫苗鴻溝」。我在去年疫情暴發初期就提出新冠疫苗應該作為全球公共產品，並在不久前提出全球疫苗合作行動倡議，中國率先向有需要的發展中國家提供疫苗，累計超過17億劑疫苗和原液。我們還會考慮發展中國家的需求，增加新的捐贈，新冠肺炎疫情不會是人類面臨的最後一次公共衛生危機，中美應該倡導建立全球公共衛生及傳染病防控合作機制，推動開展國際交流合作。

拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。我贊同習近平主席所講，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸，中國在5000多年前就已經是一個大國。我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持“台獨”，希望台海地區保持和平穩定，美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性的方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性的挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。他稱，應該鼓勵年輕一代更多接觸，了解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。

雙方還就阿富汗、伊朗核和朝鮮半島局勢等其他共同關心的國際和地區問題交換意見。

兩國元首都認為，此次會晤是坦率、建設性、實質性和富有成效的，有利於增進雙方相互了解，增加國際社會對中美關係的正面預期，向中美兩國和世界發出了強有力信號，雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯繫，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，造福中美兩國人民和世界各國人民。

丁薛祥、劉鶴、楊潔篪、王毅等參加會晤。