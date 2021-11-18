美國報告：解放軍已具備或接近取得初步攻台能力

美國的美中經濟與安全評估委員會（USCC）11月17日向國會提交年度報告指，中國解放軍已具備或已接近取得進攻台灣的初步能力，建議加強美國軍事威懾力的可信度和台灣的軍購能力。



美中經濟與安全評估委員會17日公布的2021年度報告以「兩岸威懾危險時期：中國軍力與對台灣開戰的決策」為題，花一整個章節探討台海情勢。報告指，兩岸嚇阻力目前處於危險不確定時期，解放軍軍力提升，從根本上改變戰略環境，又說北京對台灣愈來愈強硬的態度，讓兩岸現狀幾乎每天都承受壓力，增加軍事危機發生的可能。

報告稱，解放軍已能透過海空運送最少2.5萬名士兵登陸台灣，加上發展出民船軍用的強大能力，搶灘後可以運送額外部隊到台灣。

台灣總統蔡英文11月18日在Facebook稱當地首支F-16V作戰隊正式成軍。圖為她在Facebook發布的相片。（Facebook@tsaiingwen）

USCC認為，解放軍已有能力對台灣發動網絡攻擊、導彈攻擊和封鎖等行動，已具備或很快就能取得初步犯台的能力，充分削弱、孤立或擊敗台灣的防禦，並有預防美國干預的反介入/區域拒止（Anti-Access/Area Denial）能力。

報告說，愈來愈無法確定單靠美國傳統軍力是否足以持續阻嚇中國對台發動攻擊，威懾失敗最有可能發生的情況是，中國領導人相信美國在軍事上無能力或政治上沒有意願干預，又或把美國政策的模糊解讀成北京侵略台灣不會引發美國果斷回應。

報告指，國會應該授權和撥出款項讓台灣從美國購買國防物品，提供資金於印度太平洋地區部署巡航和彈道導彈以及其他軍火，同時增加監控的資金。