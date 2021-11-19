美媒：美國考慮遣返部份未通過審查的阿富汗撤離人員

美國有線電視新聞網（CNN）11月18日報道，據三位美國政府消息人士透露，美國政府正考慮遣返部份未通過安全審查的阿富汗撤離人員。目前，這些人被安置於美國在科索沃的一處基地內。



報道稱，將未通過審查者遣返回阿富汗會帶來複雜的法律問題。但因對於如何重新安置未通過美國安全審查的阿富汗人，美國官員們仍未制定出合適的整體方案，因此「遣返」作為一個選項正在考慮中。

據報道，美國8月撤離阿富汗的過程倉促而混亂，美國政府被迫在歐洲和中東建立站點處理與數萬撤離人員有關的事宜。目前大約70,000人已來到美國，還有部份通過審查入境第三方國家，其他仍需接受深入審查的人則被送至科索沃東部的邦德斯蒂爾基地（Camp Bondsteel）。

據知情人士透露，被轉移到科索沃的撤離人員有約200人，美國政府與科索沃當局達成的協議，他們能停留長達一年的時間。

報道稱，雖然美國政府一位高級官員表示，目前沒有人被認定為「最終無法入境美國」，但仍有不少美國官員擔心，如果這些撤離人員沒被允許進入美國，他們將幾乎沒有別的選擇，可能長期被困在美軍基地內。

消息人士指出，基地內的阿富汗撤離人員中瀰漫着一種恐懼感，他們不知道自己為何被轉移至此，要待多久，以及是否會被視為「恐怖分子」。