印尼小象誤中陷阱　為保命「最重要部位一刀切」　惟最終難逃一劫

印尼班達亞齊市（Banda Aceh）一頭年僅1歲的蘇門答臘小象因誤觸盜獵者在森林裡設下的陷阱，導致象鼻卡在圈套裡。儘管事後被當地村民送往相關機構進行治療，被迫切除「一半象鼻」來保命，但最終仍因傷口嚴重感染，2天後便不幸喪命。



綜合外媒報導，印尼班達亞齊市得亞齊查亞村（Aceh Jaya）一頭一歲大的蘇門答臘小象上週在森林中行走時，不小心觸發了盜獵者設下的陷阱，導致半根象鼻卡在圈套裡完全無法動彈。附近的村民於週日（14）發現牠時，小象相當虛弱，象鼻傷勢嚴重，於是馬上將牠送到相關單位治療。

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保護機構相關人員表示，由於象鼻處的傷勢嚴重，必須先冒險切除牠一半的象鼻，才有機會暫時保住牠的性命。但在短短2天後，小象就因為傷口嚴重感染，不幸身亡。亞齊自然資源保護局（Aceh Natural Resources Conservation Agency）局長Agus Arianto說，小象的鼻子已經開始發爛，也逐漸失去功能，「我們盡力了，但還是救不了牠」。

據了解，蘇門答臘象目前在蘇門答臘島上僅剩不到700頭野生象。因牠們的象牙相當珍貴，時常被盜獵者視為目標，今年7月就曾傳出盜獵者為了快速獲取象牙，直接將一頭大象斬首的驚人事件。根據印尼環境與林業部的數據，蘇門答臘象的數量已從2014年的1300頭銳減到693頭。國家自然保護聯盟（IUCN）也已經將蘇門答臘象列為極危物種（Critically Endangered）。

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