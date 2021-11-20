新冠肺炎｜奧地利下週全國封城至少十日　明年規定強制接種疫苗

奧地利政府11月19日宣布，從22日起對全國居民實施「封禁」以遏制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，從2022年2月起實行強制疫苗。總理沙倫貝格（Alexander Schallenberg）表示，未遵守打針規定的人將被罰款。



奧地利聯邦政府和各州州長舉行疫情磋商後宣布進一步升級疫情防控措施。從11月22日起對全國所有居民實施為期10天的「封禁」措施，之後根據疫情評估形勢可能再延長10天，最遲20天後回到僅對未接種疫苗者實施「封禁」的狀態。

政府還建議接種第二劑疫苗四個月後接種第三劑，於工作場所等所有封閉空間內必須戴FFP2標準的口罩，建議居家辦公，並從2022年2月1日起實行全民強制疫苗接種，不接種者將受重罰。不過沙倫貝格未有詳細解說實際將如何執行。

奧地利平均每日確診個案過去兩週增加一倍，平日每日死亡個案增加接近兩倍。890萬人當中只有約66%的人已經接種疫苗。沙倫貝格表示，提高疫苗接種率是唯一打破惡性循環的方法，「我們不想有第五波（疫情），我們不想有第六和第七波」。

這是自疫情爆發以來奧地利第四次宣布全國「封城」。奧地利也將成為歐盟第一個實行強制疫苗接種的國家。