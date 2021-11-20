日本政府推出78.9萬億日圓經濟刺激計劃　向18歲以下兒童派錢

日本政府11月19日決定推出總規模達78.9萬億日圓的新一輪經濟刺激計劃，其中財政支出將達55.7萬億日元，創歷次經濟刺激計劃的財政支出新高，其餘為民間資本。低收入家庭的18歲或以下兒童每人將獲發10萬日圓補助。



首相岸田文雄的內閣當日通過新一輪經濟刺激計劃。根據計劃內容，年收入不足960萬日圓家庭的兒童每人將獲發10萬日圓現金和現金劵補助，開支達到2萬億日圓。另外將預留2萬億日圓補助生活困難的家庭和學生，受到疫情影響的小型企業每間最多獲發250萬日圓。

政府計劃向個人編號卡新領取者和持有者發放最多價值2萬日圓的積分，並提高幼兒園職員、護理員和護士的工資。旅遊支援項目「Go To Travel」將重啟。政府還將向新冠疫苗及相關藥物研發企業提供支持，設立大學基金，並增加對災害應對公共設施投入。

為了舒緩家庭和企業的財政負擔，政府制定了抑制汽油漲價的原油價格高漲對策。經濟安全方面，政府將支持建造半導體工廠，並撥款5,000億日圓促進人工智能等關鍵領域發展。

日本政府將盡快就計劃編制2021財年補充預算，提交國會審議。臨時內閣通過計劃之前，岸田出席經濟財政諮詢會議時稱，經濟刺激計劃將重振經濟，盡快步入增長軌道。他指，計劃估計將促使日本的本地生產總值增加約5.6%。

SMBC日興證券公司首席經濟師丸山義正表示，重啟「Go To Travel」預期明年初將刺激家庭開支，但向育兒家庭發放現金和現金劵不太可能有同樣效果，因為很多家庭更加可能將錢儲起，而不是用來消費。