Britney Spears解禁後IG拍片　狠批美國監管令體制腐敗

39歲的美國天后Britney Spears在本月12號正式解除長達13年的監護令重獲自由，時隔6日後（18號）她在IG上載一條約兩分鐘的短片，首度開腔談美國監管權，以及更多在這些年間被爸爸傑米（Jamie Spears）禁止做的事。



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Britney Spears被沒收車匙，被禁止買蠟燭

片段中Britney Spears身穿低胸露肩碎花上衣、黑色低腰熱褲，一一回應近日粉絲在IG留言的提問：「OK，我這次拍片是為了回答大家的問題。第一個大家經常問的是：監護令結束了你想做什麼？我被監護管理長達13年，老實說在解除監護令後我每天都活得很感恩，我終於可以拿回自己的車匙，拿回自己的提款卡，第一次看到現金，能夠買蠟燭。這些對於一般女人來說都是小事，但對我來說，真的是個是很大的改變。」

美國監護令制度的受害者可能不止Britney一人

Britney Spears被父親操控13年引起全球網民關注當地的監護令制度。制度針對的大多是老長者﹑殘疾人士以及無法自理者，保障他們的財產受監護人保護，但從布蘭妮監護令事件可知，該法律也許給予監護人過多權力，讓受監人不止無法管有自己的財產，連其基本人身自由亦任由他人擺佈，導致悲劇發生。

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Britney Spears表示：「我這次拍片不是為了扮受害者，我一生打從小時候就被迫害著過每一天，所以我離開家，一直拼命努力工作20年。我這次拍片是為了真正的殘障者以及病人發聲，我完全能體會監管權制度對人們產生什麼迫害。希望我的故事可以影響這個制度，改變腐敗的（監護）體制。」

Britney Spears感謝粉絲「救了一命」

「#FREEBRITNEY運動」自2008由粉絲發起。由於禁錮事件聽起來非常荒謬以及難以致信，所以多年來不時受到外國網民恥笑，時至2019年才被認真看待。Britney Spears在片中亦就此事作出回應，並對粉絲喊話：「正因為你們注意到發生什麼事，堅持那麼多年終於受到外界關注，是你們讓大眾和我喚起了公眾意識。我知道有很多人開『#FREEBRITNEY運動』的玩笑，但我100%真心的認為是你們救了我的命。」

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：布蘭妮解禁後首談美國監管權制度 IG拍片直指體制腐敗】