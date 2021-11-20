美國18歲少年開槍釀2死1傷辯稱「自衛」　5項罪名全判無罪惹議

美國少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月25日在威斯康星州（Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）的反種族歧視、反警示威中開槍，造成2死1傷。里滕豪斯也因此被控犯下殺人、殺人未遂等多項罪名。不過日前他在法庭上聲淚俱下，辯稱自己是出於自衛才開槍。威斯康星州巡迴法院已於週五（19日）做出裁決，宣布里滕豪斯被指控的所有罪名均為「無罪」。



綜合外媒報道，現年18歲的里滕豪斯遭檢方指控犯下2項殺人罪、1項蓄意殺人未遂、2項危害安全罪。威斯康星州巡迴法院陪審團經過長達4天的商議後，正式於當地時間19日裁定，里滕豪斯所有指控均無罪。判決宣布後，里滕豪斯在法庭上喜極而泣，還一度哭倒在地上需要人員攙扶。

美國少年開槍案審判：里滕豪斯在法庭中痛哭。（AP）

▼事件激起美國多地出現民眾示威▼

美國總統拜登也對此發出聲明，他坦言，「雖然基諾沙市的判決會讓包括我在內的許多美國人感到憤怒和擔憂，但我們必須認知到陪審團已經做出裁決了。」表示他支持陪審團的決定，並呼籲美國人民冷靜。

據了解，里滕豪斯案在全美引起輿論關注的原因在於，本案涉及多項爭議議題，對主張擁槍的保守派而言，里滕豪斯在基諾沙市的混亂示威中開槍是合理舉措。但許多左派人士則認為，里滕豪斯正是美國槍枝文化失控的象徵。除此之外，這宗案件也牽涉到種族議題，儘管里滕豪斯以及3名受害者都是白人，但數名非裔社運人士在週五的判決宣讀後表示，如果里滕豪斯是黑人，美國警方和法院或許會做出不同的判決。

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